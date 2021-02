Nogal wat buren denken dat je een schuur elk jaar moet schuren en van een nieuwe deklaag moet voorzien

De winter kan nog niet voorbij zijn, de zon wat aan warmtekracht winnen of de oerdrift van mannen richt zich op het aanschaffen en gebruiken van machines en apparaten met een geweerachtig handvat of een pistoolgreep.

De bouwmarken spelen gretig op dit ‘hormoonding’ in door aan het begin van het voorjaar deze verlengstukken van mannelijkheid in de aanbieding te doen. Daarnaast geven ze elke man het idee dat hij ernstig tekortschiet wanneer hij geen hogedrukspuit, heggenschaar, boorhamer of schuurmachine in zijn schuur heeft hangen. Ik heb nooit begrepen waarom er in nieuwe wijken niet één schuur staat met al die spullen erin. De meeste mensen gebruiken deze lawaaiproducerende apparaten maar een paar uur per jaar.

Zelf woon ik op een voormal..