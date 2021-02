Het valt niet mee: een goed recept vinden voor een zinvolle discussie over de coronamaatregelen

We kunnen als samenleving niet (meer) zonder discussie over zoiets ingrijpends als de coronamaatregelen. Maar hoe discussiëren we dan? En waartoe precies? Discussies zouden, denk ik, moeten bijdragen aan beleid dat corona zo goed mogelijk indamt, dat zo veel als mogelijk ieders belangen dient en zo veel als mogelijk burgers weet te overtuigen.

We leven in een vrij land. Iedereen mag roepen wat hij wil, ook als het niemand verder helpt. Maar dat geroep hoeven media daarom nog niet te faciliteren. Zeker niet rondom een thema dat burgers alle kanten op doet stuiteren.

Stand.nl op Radio 1 kan er wat van. Dat gooit dag in dag uit een stelling de wereld in: ‘De overheid moet de coronamaatregelen versoepelen omdat de rek er nu echt uit is.’; ’Mid..