Ik hou van jou

Hij lijkt op hem. Net zo handig en net zo makkelijk in het maken van contact. Wonend op een boerderij in de binnenbocht, functioneert het gezin regelmatig als eerste hulp bij ongelukken in de gevaarlijke buitenbocht. De blik naar buiten, de binnenkant wat verwaarloosd.

Hun gesprekken gaan over gebouwen, wegversmallingen en renovaties. Als er iets te klussen valt, vinden ze elkaar. Zijn vader leidt, hij volgt.

Op een dag overlijdt zijn vader. Jarenlang vraagt hij zich af hoe hij zal reageren als dit zou gebeuren. Nu het zover is, voelt hij er niet zoveel bij. Hij leeft zijn leven zoals hij dat altijd deed. Verbaast zich over het uitblijven van zijn verdriet.

Het liefst heeft hij het er niet over. Af en toe vraagt hij zich af of zijn kinderen..