Het goddelijke ik

Radiomaker Giel Beelen gelooft dat wij met z’n allen God zijn. Hij zei het donderdag in het Nederlands Dagblad, in de rubriek Houvast. Ik stel mij dan voor hoe hij het zelf zou vinden als iemand zegt: ‘Ik geloof dat wij met z’n allen Giel Beelen zijn.’ Zou hij zich niet beroofd voelen van zijn eigenheid, van zijn autonomie, van zijn hele ‘goddelijke’ bestaan?

Samen Gód zijn, dat klinkt aantrekkelijk. Zo aantrekkelijk dat dit geloof in veel variaties wordt aangetroffen onder mensen, al eeuwenlang. Dat er op deze manier weinig van Gods eigenheid overblijft, houdt niemand bezig. Of God er zelf ook nog een mening over heeft, al helemaal niet.

Giel Beelen maakt gewag van een unieke zoektocht, zo uniek ..