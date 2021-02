Afgelopen Aswoensdag sloot ik aan in de anderhalvemeterrij in mijn plaatselijke godshuis om mij een handje as op de kruin te laten strooien. Da’s nieuw, en tegelijkertijd ook niet: de geestelijke van dienst had glimmend verteld dat de vroege christenen dit ook al zo deden. Je hebt kennelijk soms een epidemie van mond- en kapzeer nodig om oude gebruiken ter herontdekken.

Ik betrapte mij, terwijl ik wachtte op mijn beurt, op de vrij ordinaire gedachte: ‘dat wordt helaas geen ashtag dit jaar’. Ook dat is een mooie katholieke traditie die al vanaf het vroege christendom bestaat. Of nou ja, vanaf het moment dat de vroege christenen smartphones kregen tenminste: dat zij zichzelf na de mis op Aswoensdag lachend op de foto zette..