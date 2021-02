Ik ben de staat dank verschuldigd voor 70.000 euro kinderbijslag

Ik ben de Nederlandse staat dank verschuldigd. Ja ik weet het, in deze barre tijden is er ook van alles aan te merken op het overheidsbeleid. Je kunt er agenten om bekogelen en auto’s voor omkieperen. Maar een ding is in de afgelopen vijfentwintig jaar en zelfs al ver daarvoor uitermate stabiel gebleven: de kinderbijslag. Maar liefst ruim zeventigduizend euro mochten wij ontvangen voor het grootbrengen van onze vier kinderen. We hoefden naderhand geen enkel bonnetje in te leveren om aan te tonen dat wij daar luiers, Olvarit of kinderkleding van kochten, of dat we het zelf verpatsten in de kroeg. We hoeven ons straks in maart niet met onze achttienjarige bij het plaatselijke overheidsloket te melden voor een check of hij een beetje goed t..

