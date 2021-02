Om het wat eenvoudiger te maken wil ik graag de producten in de winkel op alfabet gesorteerd hebben

In mijn jonge jaren deed ik regelmatig boodschappen. Twee keer in de week haalde ik een brood bij bakker Tack (‘houd uw gemak met een broodje van Tack'). Dat was een half uur lopen, maar de bakker was ‘van de kerk'. Ongesneden kostte een bruin brood 36 cent, gesneden 37 cent. Het werd dus ongesneden. Op woensdag haalde ik een pond gehakt bij de slager. Woensdag gehaktdag. En op zaterdag haalde ik een pakje Blue Band voor de juf (‘geen Bleu Band, maar Bloe Bend'). Zo leerde ik dus meteen Engels. De wereld was overzichtelijk en de boodschappen waren dat ook. Kom daar tegenwoordig maar eens om. Je wilt een kop koffie, maar je moet kiezen uit klein, medium, large en extra large, biologisch of niet-biologisch, mild, sterk of extra sterk, met ..

