VVD en CDA staan er goed voor, en dat is vooral te danken aan de zwakke en verdeelde oppositie

Vier partijen telt onze regering; een vat vol tegenstrijdigheden. Ze moest in januari haar ontslag aanbieden, kleunt geregeld mis, en is deze week door één simpele rechter in haar hemd gezet. Toch maakt ze kans de verkiezingen te winnen. Dat zegt alles over de uitdagers.

Met minder dan een maand te gaan tot de verkiezingen staan de regeringspartijen zó goed in de peilingen dat ze misschien wel met z’n viertjes verder kunnen na 17 maart. Niet dat die formatie een snel akkoord garandeert. Samen regeren is een relatie waarin de liefde eerder slijt dan zich verdiept. Vooral de kleine partners (D66 en ChristenUnie) zullen hard to get spelen. Maar het is een situatie die zich niet meer heeft voorgedaan sinds 1998, toen ‘paars’ (PvdA/VV..