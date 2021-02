Positief nieuws

Soms heb je de neiging het mensennieuws enige tijd te vervangen door positieve berichten over dieren. De nieuwsstroom die ons bereikt uit de wereld van het dier wordt steeds completer, dankzij twitterende boswachters en webcams bij vogelnesten. In de uiterwaarden viste een op sociale media actieve boswachter een vos uit het ijskoude hoogwater. Hij zette de rekel (of moer) voor zich in de boot. De ogen van het verkleumde dier spraken boekdelen. Op zo’n moment treedt de mens de natuur ordenend tegemoet: dit is te bar, hoog tijd voor mededogen.

Te Blaricum vroor een ijsvogel vast. Cees van den Brink ging tot actie over en ontdooide de pootjes met zijn handen. Ja, echt. Intussen keken andere ijsvogels toe, ze leken te begrijpen wat er g..