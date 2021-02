We hoeven niet ook nog eens veertig dagen op een extra houtje te gaan zitten bijten

De vastentijd is begonnen en dit jaar is ook dat anders dan anders. Velen leven voor hun gevoel al maanden in een soort van vastentijd. Ze moeten zich onthouden van dingen waaraan ze anders plezier beleven. Uit eten gaan, of naar een concert of lekker op vakantie. Dat kan nu allemaal niet, en moeten we dan ook nog eens veertig dagen op een extra houtje gaan zitten bijten?

Misschien niet. Ik las dat ds. Bettelies Westerbeek, predikant in Den Haag-Moerwijk, de armste wijk van Nederland, juist veertig dagen feestjes gaat organiseren in haar gemeente. Een heel goed idee lijkt mij. Vasten doe je om dichter bij God te komen. En als je leven al zo getekend wordt door armoede, kun je weleens een karig beeld van God krijgen. Dat beeld bijstellen m..