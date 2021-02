Er komt een puppy in huis. Dat bleek nog een heel geregel te zijn

Zoals het in veel gezinnen gaat, zo ging het ook bij ons. Na een jarenlange, subtiele campagne was het laatste gezinslid om. Hij mocht komen. De hond. We waren er klaar voor. Dachten we. Het was voorjaar 2020. De voordelen leken groter dan de nadelen.

Het grootste minpunt leek ons dat je een lopende bal met haren in huis haalt, waar je continue met de stofzuiger achteraan moet lopen. Of je moet voor lief nemen dat al die haren aan je sokken plakken. Al gauw ontdekten we dat er soorten zijn die weinig of geen haaruitval hebben. Dat leek ons een ideale hond. Voor mensen - maar dat geheel terzijde - zou dit ook een fijne eigenschap zijn. Iedereen die wel eens een doucheputje leegplukt, weet wat ik bedoel.

Een hond dus. We gingen eens rondkijk..