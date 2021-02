IJsvogelsterfte

Een vriend raapt een vogel uit de sneeuw en appt een foto. Een ijsvogel! 'Ligt nu achter een struik, naast een vijver.' Waar? Tegenover Bronbeek in Arnhem, museum en tehuis voor koloniale militairen. Dode dieren zijn de collateral damage van onze winterpret. Twee stemmen strijden om de voorrang, de ene zegt: niet te sentimenteel, na al die boterzachte winters sinds 2014 deelt de natuur gewoon weer even een tik uit, tja, zo gaat dat. Hun aantal groeide aan tot 1200 broedparen, ’s winters 1500 tot 4000 exemplaren. Ook Groningen, de Flevopolder en de Kop van Noord-Holland tellen (of telden) tientallen broedparen. Beter natuurbeheer en boomstronken laten liggen voor nestbouw, hielpen ook. De andere stem is die van Koos van Zome..

