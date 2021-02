Terug naar hoe het was? Kan dat eigenlijk wel?

Terug naar hoe het was. Soms kan dat letterlijk niet omdat iemand is overleden. Maar ook als iemand genezen is van een ernstige ziekte of hersteld is van een psychische aandoening wordt het oude normaal anders.

In coronatijd hoor je veel mensen zeggen dat ze verlangen naar het oude normaal en naar de tijd dat alles weer gaat, zoals het altijd ging. Stel dat het virus verdwenen is, is dat dan mogelijk?

Stel dat we weer naar de kerk zouden kunnen. Hoe lang zou het dan duren voor je weer onbevangen kunt zitten naast die hard zingende broeder die tussendoor ook steeds heel hard moet hoesten en dat niet in zijn elleboog doet?

En stel dat je weer naar dat feest kunt. Hoe leuk is het dan om de draad op te pakken met kennissen die het afgelopen jaa..