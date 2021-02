Laat een goede crisis niet onbenut

De crises van deze wereld brengen aan het licht uit wat voor hout we gesneden zijn. De coronacrisis lijkt maar twee smaken te kennen: Voorstanders van maatregelen en tegenstanders, vaccinhaastigen versus vaccinweigeraars, radicale isolationisten en dwarse knuffelaars. Maar er zijn veel meer smaken. Er zijn er die alles lezen wat los- en vastzit om te ontdekken waar de crisis nu echt over gaat en ze komen met een gefundeerde, afgewogen mening. Mocht je die tegenkomen, laat het me even weten. Een ander accepteert de nieuwe grenzen, met gemor of gelatenheid, die de nieuwe crisis op het pad brengt en maakt er het beste van. Zo gaat dat een beetje in huize Voorberg. Een derde verzet zich met alle macht tegen de nieuwe begrenzing, online, offline en soms ook in het weinige toegestane gezelschap dat deze tijd te bieden heeft. Een vierde blijft in de schaduw doen wat hij of zij toch allang deed, maar nu wat stiekemer met het risico op boetes. Een vijfde haalt er alles uit wat erin zit: verbouwingen, brood bakken, kefir brouwen, zoomfeestjes en nog veel meer.

Je hebt dus zo snel al maar liefst vijf categorieën; Onderzoekers, Meebewegers, Het Verzet, De Fraudeurs en de Vierders of Verspillers. Waarschijnlijk zijn er nog heel wat meer te verzinnen. We reageren allemaal anders. Informatief wel eigenlijk, want het toont wie we zijn; en hé, misschien is die verscheurende diversiteit wel bedoeld als rijkdom in plaats van een simplistische veldslag tussen voor en tegen. Er zijn natuurlijk heel gezonde versies van Onderzoek, van Meebewegen, van Verzet, ja zelfs van Fraude – dat je weet wanneer je een regel moet breken voor een hoger doel – en van Vieren of Verspillen (ja, beste calvinisten, verspillen kan soms heel feestelijk zijn). Niet alleen brengt een crisis onze gezindheid aan het licht, maar het maakt ook zichtbaar hoe snel we geneigd zijn om verschillen te zien als reden om ons van elkaar te verwijderen in plaats van leren of genieten. Dat heeft natuurlijk er ook mee te maken dat we lang niet altijd een gezonde versie zijn van onze eigen categorie. Wie zich kapotbijt in onderzoek en in elk gesprek weer nieuwe feiten op tafel legt, is niet per se makkelijk in de omgang. En sommige meebewegers doen dat zo fanatiek dat ze per definitie de oren sluiten voor nieuwe feiten.

Een crisis brengt aan het licht wie je bent. Dacht ik van mezelf nog zo’n voorvechter te zijn voor gerechtigheid? Wat blijkt, ik ben hartstikke traag. En niet alleen rondom corona: In de vluchtelingencrisis kwam ik pas aankakken nadat er -tig schepen waren vergaan bij Lampedusa, bij Benno L. nadat een Leidse burgemeester én dominee zich al vol hadden ingezet. Weer wat geleerd. Wie weet komt er nog een andere tijd, nu maar eens zo gezond mogelijk afwachten wat de komende weken gaan brengen. Leer ik ondertussen van Onderzoekers, Frauders, Vierders en ja, ook van Het Verzet.

theoloog en oprichter pop-upkerken