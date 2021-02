Code zwart lijkt even afgewend. Regelmatig waarschuwen ic-artsen ervoor. Stijgt het aantal coronagevallen te sterk, dan moeten ic’s patiënten weigeren. Artsen beslissen dan over leven en dood. Dat roept een intensief debat op. Welke morele criteria hanteren ze daarbij? Wie offer je op aan wie? Inmiddels zien we dalende aantallen, een minder ingrijpend ziekteverloop en beginnende vaccinatiecampagnes. Wie weet wordt het alsnog niet donker.

Toch moeten we dat debat maar niet staken. Niet alleen omdat naderende maanden onvoorspelbaar blijven en komende jaren nieuwe virussen brengen. Maar vooral om de denk- en leefpatronen die onder de oppervlakte zulke morele beslissingen sturen. Bijvoorbeeld rond de waarde van oud zijn, jong zijn, gezond zijn en kwetsbaarheid. Of rond het al dan niet aanvaarden van lijden en dood. Zulke onderliggende patronen sturen onze hele omgang met de coronapandemie. Het is een kwestie van morele integriteit om onszelf daarop samen publiek te bezinnen.

controle

Zo’n onderliggend denk- en leefpatroon is bijvoorbeeld de moderne pretentie dat we het leven beheersen. We managen elk probleem zo, dat we het goede afdwingen. Regelmatig ontglipt die controle ons. Dan velt een kredietcrisis onze bank, legt een sneeuwstorm ons vervoer plat, stremt een virus onze bewegingsvrijheid of keren onze bezuinigingen op de zorg zich tegen ons. Wij verlangen dan vooral van wetenschappers en politici dat ze de controle herpakken. Zij moeten zo’n situatie in de hand hebben. Vaak suggereren ze ook zelf dat ze dit kunnen. Dat verklaart mee de onvrede en afrekenmechanismen wanneer ze alsnog falen.

Neem moedig onvolmaakte beslissingen.

Die illusie van beheersing proef ik bijvoorbeeld wanneer medici code zwart te lijf gaan met een leeftijdscriterium. Bij gelijke kansen gaat jonger voor ouder. Zo’n eenduidige regel bezweert alsnog de dreigende chaos. Maar die helderheid is schijn en leidt tot onrecht. Leeftijdsverschillen gaan samen met andere omstandigheden. Dat maakt ieders situatie uniek. Zet eens een kansarme 70-plusser uit Kanaleneiland tegenover een 35-jarige yup van de grachtengordel. Of een moeder van 68 die zorgt voor haar 40-jarige zoon met Down tegenover een 34-jarige single? En wat rechtvaardigt het voortrekken van een 59-jarige op een 61-jarige?

Daarom zag de regering meer in loten. Dan erken je eerlijk dat code zwart je macht te boven gaat. Ja, maar tegelijk suggereer je dat je tot nu toe wel greep op de situatie had. En dat is een illusie. Een scherpe analyse van het Amsterdamse ic-hoofd Armand Girbes legde dat onlangs bloot. Ook nu al kiezen we willekeurig tussen leven en dood. Sinds maart vorig jaar reserveren we ic-bedden primair voor coronapatiënten. Zo wilden we de ziekte managen en het goede afdwingen. Girbes laat zien hoezeer andere zieken daarvan de dupe worden. Het sparen van coronapatiënten kost hun het leven. Wie bij code zwart vlucht in loten, moet consequent zijn en ook nu al loten tussen coronapatiënten en andere kwetsbaren.

aanmodderen

Bijvoorbeeld over deze illusie van beheersing zou je publiek moeten doorspreken. In hoeverre stuurt deze onder de oppervlakte onze verwachtingen en keuzes? Wie onder ogen ziet hoeveel we niet beheersen, wordt meer ontspannen bij morele en politieke beslissingen. In deze ondoorzichtige wereld komen we vaak niet verder dan zo goed mogelijk aanmodderen. Zelfs onze beste beslissingen blijven met zonde bevlekt. We blijven aangewezen op de genade en het geduld van de Enige die wel overzicht heeft. Juist dat geeft ruimte om de onmacht niet te verstoppen achter eenduidige procedurele oplossingen. Leg alle complicerende factoren plus de uiteenlopende onderliggende levensvisies eerlijk op tafel. Ga respectvol in beraad. En heb de moed dan onvolmaakte beslissingen te nemen. Blijken die ernaast, dan hoeven we elkaar niet langer als soevereine betweters af te rekenen. We troosten elkaar en proberen het de volgende keer ietsje beter te doen.