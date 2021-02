Op internet is onder christelijke complotdenkers zeker inspiratie voor radicalisering te vinden

Het is niet moeilijk om verdwaald te raken tussen christelijke complotdenkers op het internet. Als je ertussen zit, slaat de schrik je om het hart. Of doordat je zelf achter alles rond COVID-19 een demonisch plan ziet: dan word je voortdurend in je vrees bevestigd. Of doordat je er géén demonisch plan achter ziet: dan besef je dat een zinvolle discussie wat dit betreft bijna onmogelijk is.

Ik probeer het soms toch en ben gelukkig niet de enige. Er zijn momenten dat ik denk: dit zouden veel meer christenen moeten doen. Zoek contact met geloofsgenoten die van alles bij elkaar associëren, inclusief bijbelteksten, om te concluderen dat overheden – via vaccinaties en testen – een chip in ons lichaam willen plaatsen, opdat we willoze wezens worden onder een wereldregering. Probeer, als je jezelf dat ziet doen, verbinding te zoeken met christelijke complotdenkers. Laat zien dat jij dezelfde nieuwsberichten en dezelfde Bijbel leest en tot andere conclusies komt. Strooi zand in de algoritmes van sociale media. Doorbreek de vanzelfsprekendheid van gelijkgestemden.

Er zijn ook momenten dat ik denk: doe het maar niet; ga niet naar plekken op het internet waar christenen zwartgallige toekomstscenario’s bij elkaar puzzelen. Irritatie neemt je geest over. Je gaat er slecht van slapen. Het lukt toch niet een brug te slaan. Alle aangedragen ‘bewijzen’ voor demonische scenario’s onderzoeken om ze te kunnen weerspreken, kost ook meer tijd dan een mens heeft. Irritatie staat bovendien een liefdevolle uitwisseling van ideeën met geloofsgenoten in de weg. Het idee dat je nog een geloof deelt, ebt snel weg – en dat zal wederzijds zijn. Mij is het zo vergaan. Terwijl anderen demonisch noemen wat ik humaan vind, begin ik demonische trekken te zien in opvattingen die zij als bijbels aanmerken. Dat helpt niet verder.

De zorgen nemen toe over mensen die door radicale denkbeelden een gevaar vormen, meldde het Landelijk Steunpunt Extremisme (LSE) onlangs. Kwam voor de coronacrisis ongeveer één keer per maand een melding binnen, nu zijn dat er meerdere per week. Het merendeel van de meldingen gaat niet meer over mogelijke jihadisten, maar over een andere groep: ‘Mensen die gevoed door bijvoorbeeld complotdenkers of extreemrechtse groepen online snel radicaliseren.’

Ik kan me er wel wat bij voorstellen. Niet dat ik meen dat alle christelijke complotdenkers een gevaar vormen. Maar op internet is onder hen zeker inspiratie voor geweld te vinden.

Ik denk aan een recent filmpje van de website weesdeweerstand.nl. De spreker in dit filmpje (die ook evangelist Jaap Dieleman voor zijn site heeft geïnterviewd) schetst een gitzwart beeld van minister Hugo de Jonge en wat die voor de mensheid in petto heeft. De spreker combineert, met de Bijbel in de hand, op grove wijze nieuws over euthanasie bij kinderen met maatregelen tegen corona. Hij noemt De Jonge een door demonen gestuurde massamoordenaar die niet vrij mag rondlopen. ‘De eerste keer dat je hem ziet in Den Haag, pak hem, douw hem in je kofferbak. Afvoeren.’ En: ‘Deze moorddictator moet opgeruimd worden.’ Degenen die de overheid beveiligen, zijn hiervan wel op de hoogte. Het maakt de demonisering op het internet niet minder zorgwekkend. <



Saskia Tempelman, directeur van het Landelijk Steunpunt Extremisme, vertelt bij de NOS over de groei van radicale denkbeelden sinds de aanvang van de coronacrisis. - nos