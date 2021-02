Wie kan sterven aan corona heeft patent op kwetsbaarheid

Avondklok en code rood. Volgens de NOS zou deze combinatie de maatschappij ontwrichten. Fotograaf Thijs Heslenfeld en ik besloten dat dit de perfecte aanleiding was om juist de straat op te gaan. We schreven een werkgeversverklaring uit voor onszelf. En reden tussen middernacht en half vijf door Amersfoort en omstreken. Het leverde ontroerende gesprekken op. Met mensen die voor het eerst de regels trotseerden, zich eindelijk weer eens zichzelf hadden gevoeld. Maar ook bang waren om hun baan te verliezen als iemand erachter kwam. Met mensen die niet begrepen dat zeventien miljoen Nederlanders zich zomaar lieten opsluiten en hun vrijheid om normale dingen te kunnen doen misten.

Die nacht voelde ik me voor het eerst sinds de corona-uitbraak niet verlamd. Als er één gevolg van de afgelopen tien maanden coronamanagement is dat mij zorgen baart, is het wel de apathie die ik zie bij mezelf, en bij heel veel Nederlanders. Je moet ook wel apathisch zijn, wil je het volhouden onder de huidige maatregelen. Je moet je wel overgeven aan dat een ander voor je denkt. Dat een ander voor je beslist. Dat jij niet weet hoe dit zit, en de experts wel. En dat we vooral allemaal mee moeten doen; want alleen sámen krijgen we dit virus eronder.

Ik voel al heel lang dat die apathie niet goed kan zijn. Maar zoiets afschudden heeft een prijs. Dan moet je zelf gaan nadenken, zelf gaan kiezen. Heere Jezus help, want daarmee glijd je –zoef! – de wereld van de valse patstellingen in.

Zeggen dat je een beetje zelf wilt onderzoeken en nadenken levert het opgetrokken wenkbrauwtje van ‘complotdenkertje?’ al op. Het is slecht voor je imago geworden, zover zijn we inmiddels. Als dan ook nog zichtbaar wordt dat je voor jezelf hebt gedacht, loop je het risico op verkettering. (Ik zag een twitteraarster met 21,8k volgers een screenshot plaatsen van een influencer die een nieuw kapsel had. Die influencer was ‘wél gewoon naar de kapper geweest’).

Nog een patstelling: Wie kan sterven aan corona heeft patent op kwetsbaarheid. Het argument voor de maatregelen die nu gelden is ‘zorgen voor de kwetsbaren’. Maar er zijn nog veel meer vormen van kwetsbaarheid, dan kunnen sterven aan dit virus. Daarop richten we de samenleving momenteel niet in. Sterker nog: Wie kwetsbaar zijn door een onveilige thuissituatie, psychische klachten, inkomstenverlies of een ziekte die geen corona heet, worden door deze maatregelen juist extra beschadigd. Zo samen voelt dit niet.

Volgens mij gaan we deze crisis niet oplossen als we elkaar gijzelen met platgeslagen, geïnflateerde labels als complotdenker en kwetsbare. Het is allemaal zoveel complexer. Laat daar ruimte voor in het debat. Misschien komt dat ‘samen’ dat dit virus er volgens de experts onder moet krijgen dan wel vanzelf naar ons toe.