‘Ik geloof niet dat God Nederland heeft geschapen opdat het Tanzania zou kunnen ontwikkelen.’

Zo opent de VPRO-documentaire What if ... de hulp stopt? De uitspraak is van Benjamin Mkapa, van 1995 tot 2005 president van Tanzania.

Ja, wat gebeurt er wanneer we arme landen anders zouden helpen dan met een zak ontwikkelingsgeld? Centraal in de VPRO-documentaire, uit 2009 alweer, staat een fictieve uitzending van het NOS Journaal. Daarin vertelt Charles Groenhuijsen dat de Tweede Kamer akkoord is met het stopzetten van ontwikkelingshulp aan Afrikaanse landen, omdat de allerarmsten er nooit van hebben geprofiteerd.

Ontwikkelingshulp is het afgelopen decennium niet tot nul teruggebracht, maar wel veranderd en verminderd. Dat ging gepaard met de gedachte dat economisch zwakke landen meer moeten handelen. Trade, not aid, want koopmanschap maakt sterk en welvarend. Vrijhandel werd de toverformule. Weg met protectionisme, met het beschermen van de eigen economie, hoewel dit veel arme landen in het verleden hielp zich te verheffen.

een vloek

Momenteel maakt de Zuid-Koreaanse econoom Ha-Joon Chang furore met zijn stelling dat vrijhandel te vaak een vloek blijkt. Natuurlijk: trade, not aid. Maar landen die op achterstand staan, moeten de ruimte krijgen om hun industrieën te beschermen. Vrijhandel mag dan wel vrij zijn, daarmee is het nog niet eerlijk.

‘Helaas voor arme regio’s zijn spelregels veranderd.’

‘Een land dat arm en wanhopig is, heeft soms een importtarief van 50 procent nodig’, zei Chang vorige week in deze krant. Zo niet, dan worden arme landen op de wereldmarkt weggedrukt. Om dan toch mee te komen, worden ze welhaast gedwongen technologie van rijke landen te stelen.

Raar? Chang wijst op de ontwikkeling van Philips, precies in de jaren dat Nederland geen Patentwet kende. Philips kon ruim een eeuw geleden het fundament voor een gloeilampenconglomeraat leggen, deels omdat niet werd betaald voor patenten van Thomas Edison.

Chang (57) kent als Zuid-Koreaan de voordelen van protectionisme als geen ander, want zijn thuisland groeide in de tweede helft van de twintigste eeuw uit tot een ‘Aziatische tijger’. Beroemd is de vergelijking met Sri Lanka. Vlak na de Tweede Wereldoorlog was het in beide landen armoe troef. Sri Lanka koos vervolgens voor een naar binnen gericht groeibeleid met veel aandacht voor landbouw, en bleef arm. Zuid-Korea koos voor een op export gerichte industriële ontwikkeling. Rijkdom volgde.

Seoul koos daarbij wel schaamteloos voor protectionisme, inclusief intellectuele diefstal in het buitenland. De binnenlandse markt bleef via hoge tariefmuren gesloten voor buitenlandse producten. Een voorbeeld: terwijl Zuid-Korea in 1993 639.000 (goedkope) auto’s exporteerde, werden er nog geen tweeduizend niet-Koreaanse auto’s geïmporteerd.

rolstoel

Helaas voor de huidige arme regio’s zijn de spelregels veranderd. Bijna alle landen zijn inmiddels aangesloten bij de WTO, en deze wereldhandelsorganisatie heeft een heldere doelstelling: weg met protectionistische handelsbarrières.

Daar is veel voor te zeggen, want vrijhandel is een goede manier om de wereld welvarender te maken. Maar handel waarbij alle luiken opengaan, is vooral aantrekkelijk voor landen die al redelijk sterk staan. Een handelsblok als de Europese Unie biedt de zogenoemde minst ontwikkelde landen belastingvoordelen als zij naar Europa exporteren, maar door hun gebrek aan ontwikkeling, kennis en macht staan arme landen hoe dan ook op achterstand. Dan helpt het niet om te doen alsof er sprake is van een eerlijk, want gelijk speelveld. We laten ook geen mindervaliden in een rolstoel op de honderd meter sprint strijden tegen getrainde lopers.