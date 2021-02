Veilig stemmen kan als je de stembureaus tien dagen van 06.00 tot 24.00 uur open houdt

De verkiezingen staan nu gepland op drie dagen - 15, 16 en 17 maart. Zeventigplussers mogen per post stemmen, de rest moet zich lijfelijk melden. Het Outbreak Management Team is er niet zeker van hoeveel extra coronabesmettingen dat zal opleveren.

We kunnen de tijd om je stem uit te brengen natuurlijk ook oprekken. In tien dagen kun je met een tussenpauze van tien minuten alle 10,5 miljoen mensen ontvangen die in 2017 hun stem uitbrachten. De circa 10.000 stembureaus moeten dan wel van 06.00 uur tot 24.00 uur open blijven (de avondklok is hopelijk verleden tijd). Hoe veilig wil je het hebben?

Om te voorkomen dat iedereen op hetzelfde moment komt, kun je de vier uur bedenktijd inzetten die nu geldt voor niet-essentiële winkels. Click & vote dus. Via de computer geef je aan dat je komt stemmen en de gemeente zegt op welk tijdslot je mag komen. En die vier uur gebruik je om na te denken over je stem. Nederland zal nog nooit zó weloverwogen een stem hebben uitgebracht.

Ik realiseer me dat dit een ict-nachtmerrie wordt die het GGD-gehaspel tot kinderspel maakt. Laat dus maar zitten.

Misschien levert de extra ruimte voor volmachtstemmen nog wat op. In plaats van twee mag je dit jaar drie stembiljetten van een ander meenemen. Maar het aantal volmachtstemmen schommelde in 2017 rond de tien procent, dus dat schiet niet op. En ik lees her en der al het bezwaar dat niet iedereen iemand kent die ze met een volmacht naar het stembureau kunnen sturen. Ook dat nog. De campagne ter bestrijding van de eenzaamheid is nog niet zó succesvol dat iedereen iemand kent. Ik zeg maar niet al te hard dat Hugo de Jonge daar ook verantwoordelijk voor is.

De Partij voor de Dieren eiste woensdag in kort geding dat ook kwetsbare mensen onder de zeventig jaar per brief moeten kunnen stemmen. Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken noemt dat onhaalbaar. Het is volgens haar ondoenlijk om gemeenten te laten bepalen wie er kwetsbaar is. De verkiezingen worden dit jaar een survival of the fittest.