Altijd als ik spruitjes schoonmaak, moet ik aan Henk Angenent denken

Altijd als ik spruitjes schoonmaak - maandagavond nog - moet ik aan Henk Angenent denken. Dat hij de elfstedentocht won, in 1997, was een olympische prestatie, maar de vermelding dat hij in het dagelijks leven spruitjeskweker was, droeg bij aan de heroïek. Van Johan Cruijff of Marco van Basten zullen we nooit weten wat ze in het dagelijks leven eigenlijk waren. De ouders van Johan Cruijff hadden een groentewinkel; misschien had hij die op den duur overgenomen. Johan Cruijff, de aardappelhandelaar, die in het weekend de prachtigste acties op het veld liet zien.

Nu vriest het ineens weer, na 24 jaar, en Henk Angenent droomt ervan de tocht als toerrijder te maken. ‘Dan kan ik twaalf of veertien uur genieten en hoeft het niet binnen die zes u..