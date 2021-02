Altijd meer

In zijn Principals of Political Economy (1848) veronderstelde John Stuart Mill dat als de materiële schaarste op een gegeven moment uitgebannen zou zijn, niemand verder nog rijker wilde worden omdat er immers voldoende welvaart verworven was. Ook John Maynard Keynes ging er in zijn Economic possibilities for our grandchildren (1930) van uit dat een economische groei van honderd jaar schaarste definitief zou uitbannen en een samenleving vol tevreden en gelukkige mensen het gevolg zou zijn.

niet waardig

Nu ben ik niet waardig de riem van de sandalen van beide genieën los te maken. Maar zij zagen op een onbewaakt ogenblik toch iets over het hoofd. Zij namen aan dat mensen gelukkig zouden zijn als zij voldoende geld en middelen hadde..