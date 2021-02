Sieraden maken met lipjes van blikjes

Eindelijk is het zover. Het idee is al twintig jaar oud, maar nu is dan eindelijk de kogel door de kerk. Er komt statiegeld op blikjes en kleine plastic flesje.

Dat blik scherp is, heeft bijna iedereen die nog uit het tijdperk van de aftrekbare lipjes stamt, aan den lijve ervaren. Nu duw je het lipje netjes naar binnen, maar er was een tijd dat je ze uit het blikje moest trekken. Dat ging niet makkelijk. Die lipjes belandden regelmatig in het gras of naast een prullenbak. Op plekken waar je op blote voeten liep - het buitenzwembad bijvoorbeeld - konden ze voor pijnlijke wonden zorgen.

Dat is gelukkig verleden tijd. En hopelijk geldt dat ook voor de blikjes in de bermen die door de gemeentelijk maaimachines tot scherpe stukjes worden vermalen waar dieren zich aan kunnen verwonden.

Wie een leeg blikje inlevert krijgt vijftien cent. Eind 2022 moet dat inleveren mogelijk zijn.

Alvast inzamelen om er dan geld voor te vangen, heeft geen zin. Inzamelen om de boel netjes te houden, loont altijd.

Wie een nieuwe hobby zoekt, kan de lipjes van de blikjes halen. Op internet zag ik dat je daar van alles van kunt maken. Sieraden, tassen, vestjes en lampen.