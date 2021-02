Het geheime medisch geheim

Het zal de meeste Hagenezen zijn ontgaan, maar sommigen hebben onlangs een onbekend vreemd voorwerp boven de stad zien vliegen. Gelukkig stelde deze UFO zich later uitgebreid voor aan een verslaggever. Het bleek advocaat Jeroen Pols te zijn. Naar eigen zeggen was hij zojuist de Haagse rechtbank uitgegooid.





Wat was het geval? In de rechtbank is het in de gangen verplicht om een mondmasker te dragen (in de rechtszaal mag het weer af). De beveiliging had Pols erop aangesproken dat hij geen mondmasker droeg. Dat had hij niet bij zich. Er werd hem een exemplaar aangeboden. Maar dat wilde hij niet. Daarop vroeg de beveiliging of Pols een medisch attest had. Ja, hij had een medisch attest, maar dat wilde hij niet te laten zien. Vervolgens kwam er een manager aan te pas. Pols zei tegen hem dat hij principieel tegen het dragen van mondkapjes was, maar dat hij ook een medisch attest had. Dat wilde de manager dan wel zien, want Pols moest wel aannemelijk kunnen maken waarom hij geen mondmasker droeg. Volgens Pols bleef er dan niets over van het medisch geheim als hij dat attest moest laten zien. Het feit dat hij zei dat hij een medisch attest had, maakte volgens hem voldoende aannemelijk dat hij er één had.

Als ik zijn redenering volg, kunnen dus alle controles worden afgeschaft. Als iemand zégt dat hij niet gedronken heeft, maakt hij daarmee aannemelijk dat hij geen alcohol genuttigd heeft.

Wat stelt zo’n medisch attest trouwens voor? Ik heb er eentje gezien en daar stond geen enkel medisch geheim in. Of Pols nu vanwege hartklachten, COPD, een te grote neus of een persoonlijkheidsprobleem niet in staat was om een mondmasker te dragen: dat zou niet geopenbaard worden.

De manager besloot dat Pols de rechtbank moest verlaten. Buiten verklaarde hij dat het ongehoord was in een rechtsstaat: aan zijn cliënt werd rechtsbijstand onthouden omdat de advocaat uit rechtbank werd gegooid. Je kunt je natuurlijk ook afvragen wie je als advocaat bent als je je eigen principes zó belangrijk vindt dat je daarmee de belangen van je cliënt schaadt. Het verhaal van Pols deed mij eerder denken aan iemand die dwarsligt om het dwarsliggen. Ik ben twee en ik zeg nee. En dat alles onder de lading van de Grote Juridische Principes.