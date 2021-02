Vestigingsplaats

In 2007 werd de Protestantse Theologische Universiteit (PThU) opgericht, de opleiding van de Protestantse Kerk in Nederland (PKN). Ze was de ene nieuwe toekomst voor de verschillende theologische opleidingen in Doorn, Kampen, Leiden en Utrecht. In 2012 vestigde deze nieuwe theologische universiteit zich op twee locaties, bij de Rijksuniversiteit Groningen en bij de Vrije Universiteit Amsterdam. Dit waren de enige twee universiteiten die nog een van oorsprong protestantse theologische faculteit bezaten. De kosten van deze verhuizing werden geschat op drie miljoen, en de ene locatie werd nog mooier verbouwd dan de andere. Dit leek sindsdien een geheide situatie. Maar afgelopen december deelde de PThU mee dat ze opnieuw gaat verhuizen, nu n..

