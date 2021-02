Zijn alle kleine pogingen om lief te hebben genoeg?

Verhalen over mensen die de wereld hebben veranderd; daar ga ik heel lekker op. Zoals William Wilberforce die de slavernij ten einde bracht in Engeland. Zoals Corrie ten Boom die hoop liet opleven uit verhalen over nazikampen. Zoals Oriana Fallaci, die voor vrouwen een serieuze plek in de journalistiek bevocht. Of Captain Sir Tom Moore, net overleden aan corona, die voor zijn honderdste verjaardag nog 39 miljoen pond sponsorgeld ophaalde voor de gezondheidszorg door met zijn rollator rondjes te lopen in zijn tuin.

Ik luister nu het audioboek Dirty Glory van Pete Greig, oprichter van de 24/7-gebedsbeweging. Eén Engelse christen die ja zegt tegen de Wind, en de wereld weer aan het bidden krijgt met alle wonderlijke gevolgen van die..