We zouden moeten stralen, zoals kinderen dat doen

Na de unburdening (dat is Engels voor ‘bekentenis’, what’s in a word) over mijn innerlijke onzekerheid in mijn vorige column, waren er veel mensen die ook uit de kast kwamen met hun onzekere geaardheid. We werden er met z’n allen spontaan een stuk minder onzeker van. Wat is het toch fijn om allemaal gewoon jezelf te mogen zijn, dacht ik euforisch en zelfverzekerd.

Tot iemand mij vertelde dat ze soms juist onzeker werd door mijn zelfverzekerdheid. Wel, dacht ik, dat kan de bedoeling natuurlijk niet zijn. Moest ik minder te koop gaan lopen met mijn nieuw verworven zekerheid (over mijn onzekerheid)? Moest ik minder in het licht gaan staan, opdat ik anderen de glans niet zou ontnemen?