Met sommigen bosnomaden wil je niet ruilen, bij min vijftien graden vorst

Hoe zou het Alexander vergaan? Het gaat vriezen dat het kraakt. Nu maar hopen dat hij genoeg houtjes hakt. Hij woont niet in een paleis, deze naamgenoot van de koning, maar in een oude SRV-wagen. Tussen hoge dikke dennen, ergens in een oud bos, is een rommelplaatsje uitgespaard. Daar staat zijn woonbus, een roestig geval dat er niet al te bewoonbaar uitziet. Maar Alexander (50) is wel tevreden. Gelukkig zelfs, zo lijkt het. Hij heeft twee hondjes, die ook nog wat warmte afgeven. En een wollen muts.

Er zijn plekken in Nederland die onder de radar blijven. Waar scharrelaars hun bivak opslaan, mensen die niet veel drukte kunnen lijden. Hen trekt de natuur, de vrijheid.

Je vindt zulke vrijplaatsen nog weleens in en rond lege fabrieken. Alexand..