Laten we de wereld met mildheid tegemoet treden, ook als we ons ergens aan ergeren

Ik kan me er hartgrondig aan ergeren. Als ik het centrale afvalhok van de flat in loop, en er staat een oude bank, tafel of bureaustoel. Of ander grofvuil. Volgens de huisregels moet de eigenaar dat zelf wegbrengen en daar niet zomaar achterlaten.

Maar zelf dump ik weleens een huishoudelijk apparaat door het onder in een vuilniszak te stoppen en die in datzelfde afvalhok in de container te gooien.

Ik kan me er hartgrondig aan ergeren. De vieze wielen van de wandelwagen in ons halletje, terwijl het een kleine moeite is ze even schoon te maken.

Maar zelf loop ik met mijn vieze schoenen weleens door datzelfde halletje om iets dat ik vergeten was nog snel even uit de keuken te halen voordat ik wegga.

Ik kan me er hartgrondig aan ergeren. Mensen ..