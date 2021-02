‘Je bent nooit klaar’. Dat is de verzuchting van generaties huisvrouwen. Gisteren dacht ik dat de keuken aan de kant was. Maar toen ik binnenkwam na een kort verblijf in de schuur, bleek er een hoop natte handdoeken op het aanrecht te liggen, rook het naar verbrande appeltaart en lag er een omgekeerde schaal met daaronder een rookmelder. Ik zag niet direct het verband tussen deze verdachte zaken.





‘Wat hebben jullie nu weer gedaan?’, vroeg ik mijn tieners. Een van hen biechtte op dat hij zijn bananenboom water wilde geven. Hij had hem even in zijn pot naar de keuken getild en er een litertje of twee in gegooid. Helaas was de grond kurkdroog en zaten er gaatjes onder in de pot. Er waren heel wat (schone) handdoeken v..