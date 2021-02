Voorbijgaan (ging voorbij, voorbijganger).

De groezelige man kwam elke dag voorbij, zijn ogen strak op de stoep of de punten van zijn schoenen gericht. Hij droeg een groezelige, blauwe jas, geitenwollen sokken en kapotte schoenen: een loshangende zool, een gat in de neus, geen veters. Hij was op weg naar de bibliotheek, twee straten verderop, en daar zat hij uren achter elkaar aan een tafeltje tussen de boeken. Hij las. Iedereen hield minstens anderhalve meter afstand, want de groezelige man rook ook groezelig. Als iemand hem op straat groette of aansprak in de bieb, schrok hij op uit zichzelf en keek de ander met een vervreemde blik aan. 'Besta ik dan nog?' zag je hem denken. 'Ben ik nog zichtbaar?' Tegen sluitingstijd st..