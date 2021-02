Kappers krijgen nu veel verzoeken om stiekem thuis te komen knippen

Ik ken mensen - mannen - die hun tijd ver vooruit waren. Die hadden al een coronakapsel toen dat nog helemaal niet hoefde. Mannen met lang haar, ik begrijp ze nooit helemaal. Maar goed, dat hoeft ook niet. Nu zijn de kappers al zeven weken dicht. Haar groeit ruim een centimeter per maand. Met gemiddeld honderdduizend haren op je hoofd heb je in zeven weken 1,6 kilometer haar erbij. Eerst staat dat nog wel even stoer of elegant, of je vrouw zegt dat om je niet teleur te stellen, maar na een tijdje is het vooral wild en rommelig. En we moeten nog zeker vier weken.

Dus krijgen kappers nu veel verzoeken om stiekem thuis te komen knippen. ‘Hallo, ben nu 12 weken niet geweest, waarbij ik normaliter gemiddeld 1x in de 8 weken ga', zegt Thijs (31..