Je ziet van het ongekende onrecht niets terug in de opiniepeilingen

‘Ongekend onrecht’. Het is nogal wat als een commissie uit de Tweede Kamer tot de conclusie komt dat dit het resultaat is van wat de overheid doet. Nog ongekender is dat het maar niet opschiet en dat het gesukkel blijft. Ik begrijp daar werkelijk niets van, maar ik zal wel niet genoeg ingevoerd zijn want de materie is zeer gecompliceerd, hoor ik. We hebben geen deskundigen om problemen op te lossen maar om te laten zien hoe gecompliceerd problemen zijn. Dat is nog eens daadkracht!

Maar het meest verbijsterend is dat je van dit ongekende onrecht niets terug ziet in de opiniepeilingen. Hoe kan dat? Dat kan alleen als het de mensen niets interesseert. De paar gedupeerden zijn letterlijk niet van tel. Mensen kijken niet naar ongekend onrecht ..