Ach, Kenia

Misdaad fascineert. Een Krimi kijken met het dekbed tussen je tanden, dat is de huiver voor griezelsprookjes in een volwassen jasje. Ik heb geen dikke huid voor geweld. Maar sommige échte moordzaken volg ik dan weer op de voet. Zoals de moord op Tob Cohen, een Nederlandse zakenman in Kenia. In 2019 raakte hij vermist. In depressieve toestand naar Thailand vertrokken, beweerde zijn vrouw. Twee maanden later werd hij dood gevonden, in een oude watertank naast zijn eigen huis. Zijn weduwe Sarah zit vast, verdacht van het beramen van de moord. Zij eist nu dat de zaak wordt geseponeerd, meldt de Telegraaf. Het vreemde geval is, dat ik zowel het slachtoffer als deze

Sarah heb gesproken. Cohen was de buurman van een

Nederlandse vriend die ..