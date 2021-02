In ons hart

Daar ga je dan, liefie. Ik zie je worstelen. Aan de ene kant wil je zo ontzettend graag, na vier lange jaren, terug naar de allerbelangrijkste in je leventje, terug naar mama. Aan de andere kant zie ik hoe moeilijk je het vindt om je pleegbroertjes en -zusjes achter te moeten laten in het gezinshuis.

Jij, zestien jaartjes jong. Je bijt op je lip, maar ik zie de tranen opwellen in je prachtige kijkers. Wat gaan we je missen, meid, en wat hebben we onwijs van je genoten. Je bracht leven in de brouwerij met je ongezouten humor. Je grappige, onverstaanbare straattaal. Prachtig om te zien hoe je erbovenop sprong als ze aan je pleegzus kwamen.

Ontroerend hoe zorgzaam je was voor je kleine broertjes en zusje. Niemand kon hun haartjes zo mooi fixe..