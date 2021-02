Pads, cups of nog ingewikkelder? Ik hou het bij mijn pruttelpot

Genoeg van altijd maar diezelfde cups of pads? Dat was de vraag boven een artikel vorige week. Cups, pads? O, het ging over koffie. Ik dacht even aan wat anders.

Wij zijn van de ouderwetse filterkoffie. Er was een tijd dat ik bang was dat er een dag zou komen dat ik geen filterkoffie en filterzakjes meer zou kunnen kopen omdat iedereen een hip koffieapparaat zou hebben aangeschaft.

De dag kwam tot op heden niet. En elke dag klinkt het vrolijke gepruttel van mijn koffiezetter. Soms geniet ik van die ‘hippe’ koffie bij vrienden. Als ze vertellen wat ze voor de aanschaf van hun apparaat betaald hebben, val ik bijna straal achterover. Bij een van onze vrienden ging het ding stuk. Het was een lang verhaal om vervangende onderdelen te krijgen. A..