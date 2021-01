Hoe vind je in de VS iets gemeenschappelijks dat verschillen overbrugt?

Dat de gloednieuwe Amerikaanse president Joe Biden zijn tot op het bot verdeelde bevolking wil verenigen, is inmiddels iedereen wel duidelijk gemaakt. Minder duidelijk is echter hoe Biden dat wil doen. We weten dat hij minder polariserend wil optreden dan zijn verdreven voorganger. We weten dat hij naar iedereen wil luisteren en politiek een middenkoers wil varen. Veelbelovend allemaal. Maar ook onder Biden zullen er tegenstellingen blijven, tussen stad en achterland, blanken en Afro-Amerikanen, rijken en armen, seculieren en christenen. Hoe dan toch meer eenheid en een grotendeels verenigde natie te realiseren?

De sleutel tot succes ligt in het vinden van iets wat voor iedereen zwaarder weegt dan blijvende verschillen. Wat de kerk betref..