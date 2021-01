Schijn ophouden

Er was veel maatschappelijke verontwaardiging rond de vrouw met bijstandsuitkering die 7000 euro terug moest betalen aan haar gemeente, omdat haar moeder haar boodschappen betaalde en zij daarmee bijstandsfraude gepleegd zou hebben. Los van de vraag wie hier de fout is ingegaan, geeft deze ‘casus’ stof tot nadenken over hoe wij als samenleving aankijken tegen het geven en ontvangen van hulp. Want is het nu wel of niet de bedoeling dat burgers elkaar helpen? En wat heeft het christelijk geloof hier nu eigenlijk over te zeggen?

Sinds koning Willem-Alexander de term ‘participatiesamenleving’ introduceerde in de troonrede van 2013, is er een tendens ingezet waarbij burgers meer verantwoordelijkheid moeten nemen op alle..