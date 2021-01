Het helpt maar voor even: botsende meningen onderdrukken door te bezweren dat je samen hetzelfde doel dient

Ik las het vrijdag twee keer in het ND: een beroep op het doel dat ons samenbindt waardoor kritiek moet verstommen.

‘We hebben allemaal hetzelfde doel, de kans op besmettingen minimaliseren … ’, aldus de Isala Ziekenhuizen. Ze onderstreepten daarmee dat predikanten, tegen grondprincipes in, beperkt toegang tot patiënten krijgen, vanwege de pandemie.

Een beroep op ‘samen hetzelfde doel’ kan mij motiveren. Niet zeuren, geen lastige discussies voeren, anders kom je nergens. Een toestand van nood vraagt erom. En gelukkig weet nood intense gevoelens van verbinding op te roepen. Een politievrouw vertelde me laatst over de meest spannende diensten op straat: hoe gevaarlijk ook, ze hield er warme herinneringen aan over, want de band met collega’s ..