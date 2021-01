Rutte siddert van woede, over de plunderaars. Maar hij is zelf deel van onze verknoopte problemen

Op zoek naar geplunderde ondernemers bel ik met Delfzijl, Eindhoven, Den Bosch, Rotterdam (vier keer), Venlo (twee) en Geleen. Niemand neemt op. Pas bij het negende telefoontje is het raak. Asya Döner Kebab, Groene Hilledijk in Rotjeknor, heeft ‘Geen tijd, te druk!’ Op zich is dat goed nieuws. In Geleen komt ook meteen iemand aan de lijn.

Michael Jansen is eigenaar van Sunny Sammy’s: zonnestudio en tanden bleken. Sympathieke man, hij praat zacht.

Ik druk de telefoon tegen het oor: dat zangerige Limburgse accent. Waarbij de toon aan het eind ineens omhóóóg gaat, he. Als ik daar woonde, zou ik Limburgs leren spreken.

Accenten en streektalen roepen werelden op. Lockdownhobby: turven welke tongvallen er opduiken in het Journaal. Of in de politi..