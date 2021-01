Wegen en meten

Als kind was ik een magere verschijning. Regelmatig gebeurde het dat iemand even mijn pols vastpakte en verrast was dat hij op dat moment niet brak. Mijn benen werden vergeleken met piepschuim en bij gym werd ik bijna altijd als laatste gekozen. Het maakte niet uit of we tennis speelden of estafette deden: ik werd te licht bevonden.

Dat word ik nu nog wel eens, maar dan in theologische zin. Toch zijn er ook mensen die mij te zwaar vinden. Te zoet of te zout. Te liberaal of te conservatief. Voor de een ben ik te oecumenisch, voor de ander te gereformeerd en zo kan ik nog wel even doorgaan. Er is altijd wel iets te vinden.

Iemand beoordelen op uiterlijk of en publiek – theologische - bewoordingen wegen gebeurt regelmatig. Op die manier kun j..