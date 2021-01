Zelfs het bloemetje van zorgverzekeraar Univé was een raadsel

Begin deze maand werd bij mij thuis een bloemetje bezorgd. Op het kaartje stond iets over ongemak dat ik ervaren zou hebben. De afzender was verzekeraar VGZ. Ik kon dat niet zo gauw plaatsen, want ik ben daar niet verzekerd. Verkeerd bezorgd misschien? Ik dacht diep na. Wat voor ongemak heb ik de afgelopen dagen ervaren? Het was een mooie, royale bos trouwens.

Ongeveer een uur later en na wat googelen wist ik het. Mijn zorgverzekeraar Univé is onderdeel van VGZ. De dag ervoor had ik inderdaad gebeld over iets wat fout op de Univé-website stond. Blijkbaar werkt het dan zo, dat de moedermaatschappij bloemetjes gaat bezorgen. Erg leuk en attent natuurlijk, maar kan dat niet wat gerichter? Geen ramp hoor. Maar later deze maand werd het illust..