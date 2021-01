Nodig een 13-minner uit, dan kun je in deze coronatijd elke dag een kinderfeestje vieren

Het kinderfeestje vormt het hart van de Nederlandse cultuur. Ja, ook mijn hart springt hoog op in mij als het om kinderfeestjes gaat. Pannenkoeken of patat eten, cadeautjes verstoppen, een leuk uitpakspelletje doen, muziek, slingers, ballonnen, bij mooi weer buitenspelletjes doen, vriendschap, plezier, sport en spel. De tijd glipt tussen je vingers door. En altijd geldt: ‘Je wordt thuisgebracht.’

Het goede nieuws is dat kinderfeestjes in deze coronatijd gewoon kunnen doorgaan. Er geldt geen maximum aantal bezoekers, er hoeft tussen de kinderen onderling geen afstand bewaard te worden, en het dragen van een mondkapje is niet verplicht. Je moet er alleen voor zorgen dat de volwassen ouders hun kinderen coronaproof brengen en ophalen of dat ..