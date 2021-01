‘Geprezen zij de Heer, mijn rots’, staat er op zijn T-shirt, in het Engels. ‘Die mijn hand oefent voor strijd, mijn vingers voor oorlog.’ En daarbij afgedrukt: ‘Psalm 144’. De man in het zwarte shirt verkoopt wapens. Aan de muur hangt een Amerikaanse vlag.

Het is een foto van de Vlaming Carl De Keyzer, uit zijn boek God Inc II, uitgekomen bij Lannoo. De gerenommeerde fotograaf brengt Amerikaanse christenen in beeld. In de jongste serie richt hij zijn lens vooral op typische Trump-aanhangers. Het zijn beelden met veel gekkigheid en kermisachtige taferelen. Als ik lang door het boek blader, vo..