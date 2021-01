Vage kennissen

Eerst zes. Toen drie. Toen twee, en nu één. Eén ander mens tegelijk mag er bij je thuis komen. En dat is dan genoeg voor die dag, meer mag niet. En wij mogen ook maar met z’n enen naar anderen. Gaan mijn schoonouders straks verhuizen, dan kan er maar één komen helpen. De ander moet thuisblijven. Ik vind het niks. Het vanzelfsprekende, terloopse, verdwijnt uit het sociale leven. Keuvelen in het voorbijgaan, ontmoetingen op de markt. Alleen al het delen van de openbare ruimte, zonder verder iets te zeggen, is een vorm van verdraagzaamheid. Dat kan nu alleen nog op afstand en met mondkapjes op.

Sommige van die contacten bestaan slechts uit een armzwaai. Bij de bloemenkraam wissel je twee zinnen uit ov..