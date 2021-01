Stuur visite niet weg maar zorg voor een extra bed zodat iemand kan blijven slapen

Wat is jouw corona-offer? Zo’n avondklok, daar kan ík me dus helemaal niet druk om maken. Dat is geen offer voor mij. Daarin spreek ik uiteraard enkel voor mijzelf. Ik ga sowieso het liefst de hele winter in winterslaap en kom de afgelopen maanden alleen maar na 21.00 uur op straat als ik de afvalbak vergeten ben. Dat zouden ze er wat mij betreft wel in mogen houden na corona: een winteravondklok.

Voor mensen die alleen zijn of thuis niet veilig moet dit wel een offer zijn. ’s Avonds in het donker in een leeg huis thuiskomen. Eigenlijk zou dát verboden moeten worden . Een avondklok klinkt dan wel streng en meedogenloos, maar we kunnen het ook zien als een kans om er een daad van liefde tegenover te stellen. Dat we afspreken dat ieder huis..