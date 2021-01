Al ruim voor deze pandemieën vroeg mijn grootmoeder zich af wanneer het mis zou gaan in de wereld

Amerika kruipt tevoorschijn, als een beer die knippert tegen het zonlicht, na een winterslaap vol nachtmerries.

Ik keek ernaar met een schuin oog. Welwillend, maar op mijn hoede. Zoals je een deurcollectant half in gedachten iets geeft: succes man, goed bezig, dank je, fijne avond nog. Het gedicht van Amanda Gorman (22) was heel bijzonder. Maar Biden is al 78. En wat als? Er lopen daar zoveel gekken rond. Enfin, op hoop van zegen dan maar, Amerika.

Ik bel mijn grootmoeder, voor wat langetermijnperspectief op de algehele situatie en de wereld van nu. Toen president Joe Biden werd geboren, was zij 18 jaar.

Van verdrietig is ze al snel weer geanimeerd, graaft in haar geheugen en schiet in de lach. ‘Een zuster vertelde laatst dat ze thuis praat..