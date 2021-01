Twee lessen na vier jaar Trump

Nu Trump weg is, in ieder geval als president, en Joe Biden hem is opgevolgd, moeten we niet denken dat de oude orde daarmee zal worden hersteld. Alleen al omdat populisme en liberalisme niet elkaars tegenpolen zijn maar schaduwzijden van dezelfde medaille: liberalisme roept populisme op, zoals de wet toorn werkt. Het liberalisme negeert immers primaire behoeften - zoals de behoeften aan gemeenschap, een vaderland, een gemeenschappelijk ethos etc. - en laat die vervluchtigen in een bloedeloze focus op 'rechten', wat mensen uiteindelijk onbevredigd laat.

spijtigHet was daarom spijtig dat een gerenommeerd weekblad als The Economist deze week een artikel publiceerde dat veelbelovend leek maar uiteindelijk teleurstelde. Het ging over Mob Rule, d..