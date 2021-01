In de catechese en diaconie is er oecumenisch nog veel winst te behalen

Recentelijk verscheen de biografie van Johannes Willebrands. Dr. Karim Schelkens, de auteur van het vuistdikke boek, heeft een geweldig mooie en heldere studie geschreven. Ik heb goede herinneringen aan kardinaal Willebrands. Hij leefde de laatste jaren van zijn leven in de luwte bij de zusters van Denekamp. Meerdere keren mocht ik hem daar bezoeken en had hij boeiende verhalen over zijn rijke leven. Ik ben dankbaar dat hij in 2001 bij mijn bisschopswijding, naast kardinaal Simonis en bisschop De Kok, mij de handen heeft opgelegd.

Kardinaal Willebrands was een aantal jaren aartsbisschop van Utrecht maar heeft vooral naam gemaakt door zijn activiteiten in Rome. Vele jaren was hij secretaris van kardinaal Bea. Na de dood van Bea werd hij di..