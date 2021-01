Waar komen al die pups opeens vandaan? Hopelijk niet van broodfokkers

Waar komen die hondjes toch vandaan? Veel meer dan voorheen zie ik mensen met jonge hondje aan de wandel. Hondentrainers melden dat ze wachtlijsten hebben voor hun puppytrainingen.

Een pup is geen brood. Ze zijn niet op bestelling te leveren. Vrienden vertelden me ooit dat ze lang op hun pup hadden moeten wachten. Want een teef kan niet doorlopend zwanger zijn. Gemiddeld is het met vijf nestjes in haar hele leven wel klaar. En het is ook afwachten hoeveel pups haar nestje zal krijgen.

Een hond is ook geen speeltje of hobby om de vrije uurtjes in coronatijd mee op te vullen of speelmaatje voor de kinderen.

Dierenarts Piet die op internet een blog schrijft, adviseert toekomstige baasjes eerst eens bij hem - of een andere dierenarts uiteraard ..