Er zijn dus mensen die ‘alles wat te maken heeft met McDonald’s’ verzamelen. Daar kun je een beetje lacherig over doen, tot je het verhaal erachter leest (Nederlands Dagblad 18 januari): Rob en Bep hebben een zoon, al jaren de deur uit, maar die wilde toen niet dat ze zijn Happy Meal-figuurtjes zouden weggooien. ‘Dan gaan wij ermee door, maar dan gaan we de verzameling ook compleet maken.’ Dat snap ik. Een van mijn kinderen verzamelde ooit bierdoppen; als hij eraan gehecht was geweest, was ik er vast ook mee doorgegaan. Ook al had ik er steeds meer flesjes voor moeten ontkurken. Vervelend.

Verzamelaars zijn, als ik me niet vergis, meestal mannen. Ze houden van jagen, van een nieuwe verovering, van lijstjes, organiseren, rubriceren en voll..